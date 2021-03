Ronnie O’Sullivan kan geen finales meer winnen: briljante John Higgins veegt de vloer aan met wereldkampioen snooker

John Higgins heeft zondag in het Engelse Milton Keynes het Players Championship snooker gewonnen. In de finale nam de 45-jarige Schot met 10-3 de maat van zijn Engelse leeftijdsgenoot Ronnie O’Sullivan.

Higgins liet al de hele week een grootste indruk na. Op weg naar de finale maakte ‘The Wizard of Wishaw’ brandhout van Welsh Open-winnaar Jordan Brown (6-0), Mark Selby (6-0) en Kyren Wilson (6-1). In de finale bleek ook zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan, de toernooiwinnaar van 2018 en 2019, machteloos tegen het tactisch vernuft van de viervoudige wereldkampioen.

Met breaks van 92, 68, 142 en 138 stormde Higgins naar een 5-0 voorsprong.

Dankzij breaks van 82 en 144, de hoogste van het toernooi, kon O’Sullivan de schade na de eerste sessie nog tot 6-2 beperken.

In de avondsessie dreef Higgins het verschil weer op met een 51 break. ‘The Rocket’ antwoordde nog met een 110 century, maar moest vervolgens drie frames lang toekijken hoe Higgins er met breaks van 70, 77 en 127 genadeloos een einde aan maakte.

Finales

Samen met drievoudig wereldkampioen Mark Williams vormen Higgins en O’Sullivan de befaamde ‘Class of ‘92’, hun debuutjaar. O’Sullivan heeft het recordaantal van 37 rankingtitels op zijn naam. Higgins zit nu aan het niet onaardige aantal van 31 titels, naast O’Sullivan doet alleen Stephen Hendry (36) beter. Het Players Championship bracht Higgins voor het eerst op zijn erelijst. Het is voor de Schot de eerste toernooizege sinds het Welsh Open van 2018. O’Sullivan staat droog sinds hij in augustus een zesde keer wereldkampioen werd. Hij speelde sindsdien wel vier finales. Ook op de Northern Ireland Open, Scottish Open en vorige week nog de Welsh Open greep hij net naast een 38e rankingtitel.

De toernooizege bracht Higgins 125.000 pond (144.000 euro) op. Op de Order of Merit wipt hij daardoor over Kyren Wilson naar de vijfde plaats. O’Sullivan stak 50.000 pond (57.500 euro) op zak en blijft de nummer twee van de wereld, op ruime afstand van Judd Trump en net voor de Australiër Neil Robertson. Luca Brecel, niet geplaatst voor het Players Championship, zakt één plaatsje: van 36 naar 37.