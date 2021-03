Besmettingen en opnames stijgen, weer meer dan 400 coronapatiënten op intensieve

Er liggen weer meer dan 400 coronapatiënten op intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het was van begin januari geleden dat die drempel nog eens werd overschreden.

In de ziekenhuizen liggen volgens Sciensano nu 1.898 coronapatiënten. Dat zijn er meer dan de voorbije dagen. Van hen hebben er 406 intensieve verzorging nodig. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari, zo blijkt uit de statistieken.

Tussen 22 en 28 februari werden elke dag gemiddeld 149,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, wat een stijging van een kwart betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor. In Limburg is de situatie relatief stabiel. Dit weekend telde de Limburgse ziekenhuizen 111 gehospitaliseerde coronapatiënten, twee meer dan de week daarvoor.

Ook het aantal besmettingen neemt toe: tussen 19 en 25 februari werden dagelijks gemiddeld 2.407,6 nieuwe besmettingen vastgesteld, 19 procent meer dan in de week voordien. De positiviteitsratio van de afgenomen tests is gestegen naar 6,8 procent.

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens door corona wel nog de goede richting uit. Tussen 19 en 25 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 24 mensen het leven, dat is een daling met 35,7 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.077 Covid-19-overlijdens.

Vaccinatie

Intussen hebben 493.548 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 5,3 procent van de totale volwassen bevolking, terwijl 306.482 landgenoten ook al een tweede prik kregen en dus volledig zijn gevaccineerd, goed voor 3,3 procent van de volwassen bevolking.