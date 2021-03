Golden Globes virtueel uitgereikt: winnaar op ‘mute’ en poseren in pyjama

De Golden Globes, de belangrijke film- en tv-prijzen zijn dit jaar virtueel uitgereikt, en dat ging niet altijd even vlot. Zo bleek een awardwinnaar tijdens zijn speech nog op ‘mute’ te staan. Grote winnaar is ‘The Crown’. Chadwick Boseman werd postuum een award toegekend.

De show werd aanvankelijk twee maanden uitgesteld, in de hoop dat de pandemie voldoende onder controle zou zijn, maar uiteindelijk koos de organisatie voor een grotendeels virtueel evenement.

De ceremonie werd gepresenteerd door beroemde ‘besties’ Tina Fey en Amy Poehler. Voor hen is het al de vierde keer dat ze samen de Golden Globes in goede banen leiden, al was daar deze keer een split screen voor nodig. Fey presenteerde vanuit New York, waar slechts enkele gasten mét mondmaskers in de zaal zaten, Poehler via videoverbinding vanuit Los Angeles.

De comedians gingen in hun openingstoespraak de controverse rond de organisatie niet uit de weg. De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) was in de aanloop naar de show bekritiseerd omdat in de 87-koppige jury geen enkele zwarte persoon zit. Tal van sterren uitten hun ongenoegen via sociale media met #TimesUpGlobes.

Dat de animatiefilm Soul – waarin de ziel van een zwarte muzikant in een kat terechtkomt – genomineerd werd, komt doordat de jury wél vijf katten onder zijn leden telt, grapte Fey. Ze werd even serieuzer toen ze het over het gebrek aan diversiteit had, en richtte zich tot de organisatie: “Je moet dit veranderen!” De HFPA sloeg mea culpa en verklaarde zelf tijdens de uitzending dat ze “werk aan de winkel heeft”.

“Complot van Big Red Carpet”

Ook de financiële werking van de HFPA was, onder meer na een artikel van de LA Times, vooraf gehekeld. De organisatie zou zwemmen in het geld en zich rijkelijk in de watten laten leggen door film- en tv-producenten, in ruil voor nominaties. Zo zou de verrassende nominatie van de serie Emily in Paris te maken hebben met het luxueuze tripje Parijs dat de juryleden kregen. Poehler grapte in haar speech dat iedereen weet hoe fake film- en tv-prijzen zijn. “Het is allemaal een complot van Big Red Carpet om meer rode lopers te verkopen.”

Al deed “Big Red Carpet” dit jaar allesbehalve gouden zaken: de sterren moesten via sociale media vanuit hun huis met hun outfits pronken voor aanvang van de show.

Ook voor interviews, reacties of bedankingstoespraken werd gerekend op het internet, met live video’s. Waarbij al snel duidelijk werd dat zelfs beroemdheden niet gespaard blijven van technische problemen die we kennen van videovergaderingen. Daniel Kaluuya, de eerste die een prijs in ontvangst mocht nemen, bleek aanvankelijk op ‘mute’ te staan. Uiteindelijk werd het euvel verholpen en kon hij zijn blijdschap toch nog delen. Een fysiek beeldje kon hem evenwel niet overhandigd worden, en hij moest zelf zijn champagne inschenken.

Ook tijdens de verdere avond waren toespraken niet altijd volledig hoorbaar, terwijl kijkers dan weer wel konden meeluisteren met de soms wat ongemakkelijk klinkende gesprekken tussen genomineerde acteurs in hun Zoom-ruimtes. En konden meekijken in het ‘gewone leven’ van de sterren: sommigen hadden in hun glamoureuze outfits plaatsgenomen voor een speciale achtergrond, maar bij anderen zagen we woonkamers, familieleden of huisdieren. Enkelen hadden ook niet de moeite gedaan om zich speciaal op te kleden, en hielden het bij een hoodie, nonchalant hemdje of – in het geval van Jodie Foster – zelfs pyjama.

Terwijl vele anderen zich glamoureus uitdosten, accepteerde Jason Sudeikis zijn prijs in een trui. — © AFP

De grootste winnaar was Netflix-serie The Crown, met vier prijzen: beste tv-drama, beste acteur en actrice in een tv-drama, en beste actrice in een bijrol op tv. Film Nomadland won twee prijzen, waaronder voor beste regisseur. Daarmee werd de Chinese Chloe Zhao pas de tweede vrouw ooit die een Golden Globe in die categorie won. Een andere opvallende winnaar was Chadwick Boseman, die vorig jaar overleed maar nu tot beste acteur in een dramafilm werd gekozen.

