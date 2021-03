Call of Duty is zijn lievelingsspelletje. Dat is een computergame met de oorlog als decor waarbij je als sluipschutter elk moment ijzig kalm moet blijven. Het is Davide Ballerini’s way of life. Zo maakte hij het in een vreemde Omloop Het Nieuwsblad ook af voor ‘The Wolfpack’. Een portret van een Italiaan die zichzelf in eigen land ineens een eigen voornaam bijeen heeft gesprint.