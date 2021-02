In het recyclagepark van de intercommunale Limburg.net in Herk-de-Stad gelden vanaf nu andere openingsuren.

Je kan in deze periode in het recyclagepark terecht van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. Op maandag is het park gesloten. in de zomerperiode gelden andere openingsuren. LW