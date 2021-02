Rode vuilniszakken toegelaten tot einde 2021

Vorig jaar voerde de intercommunale de grijze zak in. Het was de bedoeling om in het voorjaar van 2021 volledig over te schakelen op het gebruik van de grijze zak. Van dat voornemen ziet de intercommunale nu af. Je mag de bordeauxrode zak dus tot het einde van het jaar blijven gebruiken.Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be. LW