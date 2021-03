De Fietsersbond is tevreden met de beslissing die de Vlaamse ministerraad vorige vrijdag nam. — © Rob Voss.

De Vlaamse regering trekt nog eens de portemonnee open om van Vlaanderen een fietsland te maken. Het geld is voor de gemeenten, die te weinig of niet investeren. Plan Kopenhagen van minister Bart Somers (Open Vld) brengt daar verandering in.