Pedersen wint in Kuurne na offday in Omloop: tweedaagse met twee gezichten voor Trek-Segafredo

Zaterdag niemand in de top zestig, zondag de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne dankzij Mads Pedersen en zijn lead-out Jasper Stuyven. Trek-Segafredo vertoonde zich in het openingsweekend als bipolair. De eindbalans is positief, maar of de twee kopmannen over een maand opnieuw kunnen winnen, is nog een heus vraagteken. Wel is het duidelijk dat het van of Stuyven of Pedersen zal moeten komen.