Wat een mooi debuut van Thomas Pidcock (21) in het Vlaams openingsweekend. Zaterdag een van de sterkste renners in koers in de Omloop en gisteren op het podium in Kuurne. “Ik doe meteen mee met de groten, dat is veelbelovend. Ik ga mij amuseren zaterdag in de Strade.”