Waarom bondscoach Roberto Martinez in zijn vuistje mag lachen

Na weken blessures tellen gaat het opnieuw de goede kant uit met de Rode Duivels in het buitenland. Kevin De Bruyne maakte voor het eerst weer negentig minuten vol en was meteen goed voor een assist, Dries Mertens was bij zijn eerste basisplaats na zijn blessure goed voor een goal en met Thorgan Hazard werd nog een basispion gerecupeerd. Een kleine maand voor de start van de kwalificatiematchen voor het WK 2022 kan bondscoach Roberto Martinez de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.