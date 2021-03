Molenberghs: "Maart is kantelmaand, daarna wordt het beter". — © TV Limburg

Morgen 1 maart start de laatste maand waarin het coronavirus nog grillig kan doen, vanaf april moet het beter gaan.

Dat zegt biostatisticus van UHasselt Geert Molenberghs. Naarmate de vaccinatiegraad stijgt en het weer betert, kunnen we stap voor stap de lockdown opheffen. Dat wordt april dus. Vanaf dan winnen we van het virus en kunnen we versoepelen.