Zaterdag een 33e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en zondag een 8e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat is het rapport van Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) na het Belgische openingsweekend. Ook de olympische kampioen was geïmponeerd door de manier van koersen van Mathieu van der Poel.