Beerschot heeft tegen Moeskroen in extremis een punt uit de brand gesleept. Ruim 80 minuten slaagden de Mannekes er niet in om een bal tussen de palen te krijgen. Moeskroen leek op weg naar een verdiende overwinning, tot Eleke en Radic in de slotfase een scheve situatie nog helemaal rechtzetten: 2-2.