In Sinsheim, een anders zo rustige gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, wordt met ontzetting gereageerd op een gruwelijke tienermoord. Een dertienjarige jongen is er met een mes om het leven gebracht. Een veertienjarige jongen is aangehouden voor de moord. Het slachtoffer zou in de val gelokt zijn door zijn twaalfjarig liefje.