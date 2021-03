Stahl verschalkt het blok van Colson. Cox en McCluskey zien dat het goed is. — © VDB

Menen

Geen verrassingen op de eerste speeldag van de Champions Final Four. Roeselare hield de 3 punten thuis tegen Haasrode-Leuven, Maaseik pakte de volle buit op het veld van Menen. Setter Liam McCluskey (19) zag zijn eerste basisplaats bekroond met de trofee van star of the game.