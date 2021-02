Sander Gillé (ATP 41) en Joran Vliegen (ATP 37) namen zondag met een brede glimlach hun trofee voor de eindzege in het dubbelspel op het ATP-toernooi van Singapore (hard/300.000 dollar) in ontvangst. De Limburgers versloegen in de finale de Australiërs Matthew Ebden (ATP 78) en John-Patrick Smith (ATP 73) in twee sets (6-2 en 6-3).