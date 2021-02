Donald Trump mag dan al weg zijn uit het Witte Huis, hij heerst nog altijd over de conservatieve achterban van de Republikeinse partij. Dat blijkt dit weekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Florida. In afwachting van zijn komst zondag kunnen de aanwezigen alvast een selfie nemen bij een levensgroot standbeeld van de ex-president.