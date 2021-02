Cafébaas demonstreert hoe hij “perfecte steak” bakt in broodrooster, maar experts waarschuwen voor gevaren — © Caters News via KameraOne

Een steak bakken in een broodrooster? Volgens Craig Harker kan het perfect. De cafébaas uit het Britse Durham demonstreert in een filmpje hoe hij twee gekruide biefstukken in het apparaat steekt. Na enkele pogingen kan hij het resultaat van de atypische bereidingswijze proeven. “De rumsteak is perfect”, aldus Craig, die stelt dat het vlees even goed smaakt als wanneer hij de steak in een pan zou bakken.