Samenscholing in Opoeteren blijkt kinderen die aan training worden afgezet, te zijn

Maaseik

Vrijdagavond is bij de politie een melding binnengekomen van een samenscholing op de Dorperheideweg in Opoeteren. Toen de politie poolshoogte ging nemen, bleek het te gaan over kinderen die aan de voetbaltraining werden afgezet. Ook de melding dat op de Beukenlaan in Neeroeteren vrijdag rond 22.45 uur een illegaal feestje aan de gang was, bleek niet te kloppen. Toen de politie aanbelde, gaf enkel het echtpaar dat er woont, thuis. mm