Brignone skiet naar zege in Super-G van Val di Fassa, Gut-Behrami pakt wereldbeker

Voor de 30-jarige Brignone is het de zestiende wereldbekeroverwinning uit haar carrière, de eerste in het huidige seizoen. Ze hield Lara Gut-Behrami zondag van een derde zege in evenveel dagen. Vrijdag en zaterdag won de Zwitserse een afdaling in Val di Fassa.

Gut-Behrami is dankzij de tweede plaats wel zeker van de eindzege in de wereldbeker Super-G. Met nog een van de zeven manche te gaan, telt ze een onoverbrugbare voorsprong van 202 punten op eerste achtervolger Brignone. De 29-jarige Zwitserse won de WB Super-G ook al in 2014 en 2016.

In de algemene wereldbeker leidt Gut-Behrami na 25 van de 33 races met 1.227 punten voor de Slovaakse Petra Vlhova (1.040 ptn), die zondag buiten de top dertig en de punten eindigde.

Volgend weekend houdt de wereldbeker alpijnse ski halt in het Slovaakse Jasna voor een reuzenslalom en slalom.

© AP

Faivre wint tweede reuzenslalom in Bansko

De Franse wereldkampioen Mathieu Faivre heeft zondag de tweede wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in het Bulgaarse Bansko op zijn naam geschreven. Na twee runs finishte hij in 2:25.29 en was daarmee 75 honderdsten sneller dan de Zwitser Marco Odermatt. De Fransman Alexis Pinturault tekende voor de derde tijd op 81 honderdsten.

Voor de 29-jarige Faivre was het pas de tweede wereldbekerzege uit zijn carrière. In december 2016 won hij een reuzenslalom in Val d’Isère. Zaterdag was de Fransman al heel dicht bij een tweede wereldbekerzege in een eerste reuzenslalom in Bansko, maar daarin moest hij de Kroaat Filip Zubcic voor zich dulden. Die werd zondag veertiende.

Eerder deze maand won Faivre wel goud in de reuzenslalom op het WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo.

In de tussenstand van de wereldbeker reuzenslalom behoudt Pinturault na acht van de tien manches de leiding met 550 punten, 25 meer dan Odermatt. In de algemene wereldbeker leidt Pinturault na 29 races (op 38) eveneens voor Odermatt (1.034 punten tegen 824 punten).

Volgende week gaat de wereldbeker alpijnse ski verder met twee afdalingen en een Super-G in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm.