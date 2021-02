Extern studiebureau of eigen landmeter ?

Open Oudsbergen ziet het outsourcen van opdrachten, met betrekking tot het opmeten van gemeentewegen, niet graag gebeuren. “Een bedrag van 60 000 euro voor hoeveel dossiers? Het outsourcen van taken druist in tegen de filosofie van de fusie,” argumenteerde Jan Schonkeren. Schepen Goossens (CD&V) sust: “Het gaat over acht dossiers in 2021.”

In de meerjarenplanning werden de nodige middelen voorzien zodat een uitbreiding in 2021 mogelijk is. “De opvolging van buurt- en gemeentewegen valt momenteel buiten onze capaciteit om op te volgen. Daarom wordt er tijdelijk externe ondersteuning gevraagd om de dossiers op te vangen,” reageerde schepen Marco Goossens.

Er worden acht dossiers in 2021 voorzien. De gemiddelde kost per dossier bedraagt 7 500 euro. ”Deze 60 000 euro is dan ook een maximumbudget. De gesprekken met de eigenaars en de procedure worden ambtelijk opgevolgd. Een extern bureau kan een besluit voorbereiden. De uiteindelijke agendering gebeurt, na grondig nazicht, steeds door de administratie,” besluit Goossens.

 RDr