Net zoals in de Monte Carlo Rally finishten Thierry Neuville en corijder Martijn Wydaeghe in de Arctic Rally op het derde podiumtrapje. — © Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

Thierry Neuville legde samen met corijder Martijn Wydaeghe beslag op de derde plaats in de Arctic Rally. Dankzij die tweede opeenvolgende podiumplaats klimt het Hyundai-duo naar de tweede plaats in de WK-tussenstand, op vier punten van nieuwe leider Kalle Rovanperä (Toyota). De zege in Finland ging naar ex-wereldkampioen Ott Tänak.