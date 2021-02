Lokale vaccinatiehelpdesk opgestart

Je kan hier van maandag tot en met zaterdag terecht van 8 uur tot 20 uur, telefonisch (011/49.49.01) of via e-mail (vaccinatiecentrum@borgloon.be). De medewerkers van de helpdesk geven je graag een antwoord op algemene vragen over het vaccin of op praktische vragen over het vaccinatiecentrum of jouw vaccinatiemoment. Zodra je je uitnodigingsbrief hebt ontvangen, kan je via de vaccinatiehelpdesk je vaccinatie-afspraak maken, bevestigen, verplaatsen of annuleren.

Frank Missotten