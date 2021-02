Bieden Pastorie Wijshagen kan tot half maart

De pastorij van Wijshagen staat sinds 15 september 2020 te koop. Vanita Mertens (Groen) blijft het jammer vinden dat de gemeente haar plaatselijk patrimonium in de uitverkoop zet. “Wat zijn de plannen met huidige tuin?” wil Mertens weten.

Met drie biedingen, telkens onder de vraagprijs, wordt de biedingstermijn nu verlengd tot 15 maart. Het hoogste bod bedraagt 141.000 euro. Er waren vragen van potentiële kopers via CoVast, als de gemeentelijke website.

“Vragen in verband met een bestemmingswijziging van het pand en verbouwingsmogelijkheden. Met als hoofdbestemming wonen en met een mogelijkheid voor nevenbestemmingen. Een volledige inrichting van het pand als B&B bijvoorbeeld is niet mogelijk,” verduidelijkt schepen Plessers.

Het pand is vastgesteld bouwkundig erfgoed, maar geen beschermd monument. Uitbreiden kan met maximum 30m². Bijbouwen in de voortuin is niet mogelijk wegens de erfgoedwaarde. Het afgesplitste tuindeel wordt niet verkocht en blijft eigendom van de gemeente. Het RUP Wijshagen voorziet hier zone voor strategisch woonproject (SWP).

 RDr