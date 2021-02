Bart Swings wil absoluut scoren op Olympische Spelen en een kiest voor speciale “messen” voor rappe rondjes

Bart Swings zal de massastartraces in het olympisch seizoen op speciale ijzers schaatsen. Swings denkt dat hij daarmee in de laatste ronden van de wedstrijd in de bochten een hogere snelheid kan ontwikkelen.

Met zijn Team IKO heeft de beste Belgische schaatser na afloop van het WK afstanden de mogelijkheden bekeken. “Tot echte conclusies zijn we nog niet gekomen”, zei Swings zelf en zijn coach Martin ten Hove bevestigt dat.

Het komt erop neer dat hij voor de massastart stijvere ijzers onderbindt om in de finales een krachtige afzet effectief te kunnen maken. Na een afstand zet hij een ander mes op, de schoen of het klapmechanisme wisselt hij niet. Bovendien zal hij de ronding van de schaatsen aanpassen om beter door de krappe bochten te komen. Een goede ronding zorgt ervoor dat je goed druk houdt in de bochten en de schaats beter kunt sturen. Over de aanschaf van de nieuwe messen wordt met schaatsfabrikanten onderhandeld.

© AP

Rust na brons

Twee weken geleden eindigde Swings op de minimarathon over zestien ronden op het WK als derde. De winnende Amerikaan Joey Mantia noteerde in de laatste ronde 23,8 seconden. Swings, zilver bij de Spelen van 2018, was een paar tienden langzamer.

Nadat hij bijna een half jaar in Heerenveen heeft gewoond, is hij intussen terug in België. Hij neemt nu twee, drie weken rust. Als gevolg van de coronapandemie zijn de meeste wedstrijden van het skeelerseizoen van de agenda afgevoerd. Wel denkt Swings eind mei te kunnen starten aan een marathon in Italië. Dat is op 23 mei een wedstrijd in het kader van de World Inline Cup in L’Aquila.

“Ik hoop dit jaar nog een paar mooie marathons te kunnen rijden. Maar het schaatsen staat nu toch nummer één”, verklaarde hij.