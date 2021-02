Diepenbeek

Meer dan 50 tractoren zijn zondagvoormiddag in Diepenbeek gestart voor een ronde in Diepenbeek, Kortessem, Wellen en Borgloon. Dat deden ze om afscheid te nemen van Niels Vandersmissen (19) die dinsdagavond verongelukte. De stoet kreeg daarbij politiebegeleiding. Omwille van de coronamaatregelen, bleven alle chauffeurs netjes in hun cabines.