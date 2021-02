Hond zit vast in beek, maar Turkse mannen brengen redding met creatief plan

Een hond redden die vastzit in een beek? Dat blijkt geen probleem voor Murat Tokmak en zijn vrienden. Toen de mannen in de Turkse stad Antalya de viervoeter opmerkten, aarzelden ze niet om het dier in veiligheid te brengen. Ze hadden een creatief plan in gedachten: met een menselijke ketting liet de groep zich naar beneden zakken om de hond te pakken te krijgen.