Wat mogen we verwachten van de (virtuele) Golden Globes vanavond?

De uitreiking van de film- en televisieprijzen werd twee maanden uitgesteld vanwege corona, maar dat bleek niet genoeg om een uitsluitend virtuele show te ontlopen. De show zal gepresenteerd worden door Tina Fey en Amy Poehler. Voor hen is het al de vierde keer dat ze de Golden Globes in goede banen zullen leiden. Al zal het er dit jaar toch heel anders aan toegaan, want de twee zullen elk vanop een andere locatie de show volgen. Fey vanuit New York en Poehler vanuit Los Angeles. En ook door het gebrek aan een live publiek zullen ze waarschijnlijk niet dezelfde reacties krijgen als andere jaren.

Er zullen ook enkele andere sterren passeren om een award uit te reiken. Zo zullen Renee Zellweger, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Salma Hayek en Jamie Lee Curtis van de partij zijn.

De genomineerden zullen vanuit heel de wereld inbellen en toch even op het scherm te verschijnen.

De show vindt ook heel wat later plaats dan andere jaren. Normaal gezien gaan de Golden Globes door de eerste week van januari. Maar door de pandemie werd alles wat naar achteren geschoven. Ook de Oscars gaan pas in april door. Normaal gingen die op 28 februari door.

Kanshebbers

De zwart-witfilm “Mank” van David Fincher, die zes nominaties in de wacht sleepte, belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt scenarist Herman J. Mankiewiz, die vertolkt wordt door Gary Oldman, en de creatie van de wereldvermaarde film “Citizen Kane” van Orson Welles.

Ook “The Trial of the Chicago 7”, die vijf nominaties wist binnen te rijven, is van Netflix-garnituur. Cineast Aaron Sorkin zoomt in op het schijnproces tegen zeven leiders van de anti-Vietnamprotesten tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago.

Het podium wordt vervolledigd door “The Father” (Florian Zeller), “Nomadland” (Chloe Zhao) en “Promising Young Woman” (Emerald Fennel) die alledrie drie nominaties kregen.

Vorig jaar kregen de Globes, die elk jaar uitgereikt worden door de Hollywood Foreign Press Association, nog de wind van voren omdat er geen enkele vrouw genomineerd werd voor de categorie ‘beste regisseur’. Dit jaar dingt naast Zhao en Fennel met Regina King (“One Night in Miami”) nog een derde vrouw mee naar het beeldje, terwijl ook Fincher en Sorkin een nominatie op zak hebben.

Hollywoodster Jane Fonda (83) zal de ‘Cecil B. DeMille Award’ in ontvangst nemen, een prijs voor haar goedgevulde carrière. De winnares van zeven Golden Globes en twee Oscars (“Klute”, “Coming Home”), ook bekend als auteur en activiste, stond onlangs voor de Netflix-comedyserie “Grace and Frankie” voor de camera. In 2018 was ze in de bioscoop te zien in “The Book Club”.

Vorig jaar werd de Cecil B. DeMille Award aan Tom Hanks uitgereikt. Onder eerdere winnaars van de prijs zijn Meryl Streep, Denzel Washington, Jodie Foster, George Clooney en Robert De Niro.

Controverse

Vorig jaar kwam er al heel wat kritiek op de awardshow omdat er geen enkele vrouw genomineerd was in de categorie ‘beste regisseur’. En ook dit jaar is de show niet vrij van controverse. Er zou dit jaar in de jury geen enkele zwarte persoon zitten. Verschillende acteurs spraken zich al hierover al uit . Jane Fonda kloeg onder andere ook over het feit dat er nog altijd te weinig vrouwen in de prijzen vallen. Ze zei dat zij slechts de 17de winnaar is van die carrièreprijs die ze dit jaar krijgt.

De organisatie reageerde: “We zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat onze leden een reflectie zijn van de filmlievende gemeenschappen rond de wereld”, klonk het. “We begrijpen dat we meer zwarte leden moeten opnemen, maar ook leden uit andere ondervertegenwoordigde groepen. En we zullen er onmiddellijk werk van maken om deze doelen zo snel als mogelijk werkelijkheid te maken.”

Volgens de Instagrampagina van de organisatie zou het thema ook tijdens de show aangehaald worden.