Wandeling Zwarte Beek in Halen afgelast

De wandeling in de vallei van de Zwarte Beek, gepland voor 7 maart, is afgelast.LW

De vallei van de Zwarte Beek is normaal de plaats bij uitstek om te wandelen in de streek rond Lummen, Beringen, Halen en Hechtel-Eksel. Dit natuurgebied biedt meer dan 1500 hectare prachtige natuur. In Halen stroomt de Zwarte Beek eerst door een open valleigebied waar allerlei weidevogels zoals wulp, kievit of watersnip graag vertoeven. Een verlaten visvijver is omgevormd tot een open waterpartij en een originele kijkhut geeft je de kans om de aanwezige vogels ongestoord van dichtbij te bekijken. De getuigenheuvels liggen hier erg dicht bij elkaar. Het zijn de overblijfselen van vroegere zandbanken, toen de zee tot hier kwam. Op sommige plaatsen is de vallei slechts enkele honderden meters breed. ‘s Winters overstromen de moerassen en beemden dikwijls.