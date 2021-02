Saul “Canelo” Alvarez behoudt zijn wereldtitels bij de supermiddengewichten

De Mexicaan Saul “Canelo” Alvarez is er zaterdag in Miami in geslaagd zijn WBC- en WBA-titel bij de supermiddengewichten te behouden. De dertigjarige Alvarez bracht zijn uitdager, de Turk Avni Yildirim, een technische knock-out toe.

Alvarez was van bij het begin de bovenliggende partij en dwong Yildirim in de derde ronde een eerste keer naar de grond. De Turk krabbelde recht, maar ging in de vierde ronde opnieuw neer waarna de partij over was.

© AFP

Op 8 mei vecht Alvarez voor de WBO-titel tegen de Brit Billy Joe Saunders. De Amerikaanse IBF-kampioen Caleb Plant is nadien de volgende op zijn weg naar de totale heerschappij in de supermiddengewichten.

Arroyo verovert WBC-titel bij de vlieggewichten

McWilliams Arroyo heeft zaterdag in Miami de WBC-titel bij de vlieggewichten op zijn naam geschreven. De 35-jarige Puerto Ricaan bracht zijn Mexicaanse tegenstander Abraham Rodriguez een technische knock-out toe.

Arroyo domineerde de kamp van begin tot einde en sloeg Rodriguez in de vierde ronde een eerste keer tegen het canvas. In de vijfde ronde vroeg de technische staf van Rodriguez het einde van het duel na een nieuw salvo van rake slagen van Arroyo.

Arroyo had oorspronkelijk titelhouder Julio César Martinez moeten treffen zaterdag, maar die kon zijn titel niet verdedigen door een breukje in de rechterhand.