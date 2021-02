Argentijnse tiener Cerundolo haalt bij eerste ATP-toernooi meteen de finale

De Argentijn Juan Manuel Cerundolo (ATP 335) heeft zich bij zijn debuut op het ATP-circuit meteen geplaatst voor de finale van het toernooi in eigen land in Cordoba (gravel/294.235 dollar).

Zaterdag in de halve finale rekende de negentienjarige Cerundolo na een partij van twee uur en tien minuten tennis in drie sets (6-4, 4-6 en 6-2) af met zijn landgenoot Federico Coria (ATP 95).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de finale treft de Argentijnse tiener de Spanjaard Albert Ramos (ATP 47), het vijfde reekshoofd. Die versloeg in zijn halve eindstrijd de Argentijn Facundo Bagnis (ATP 130), na liefst twee uur en vijftig minuten tennis, in drie sets (7-5, 5-7 en 6-3).

Voor de Spanjaard staat een derde ATP-titel op het spel, na eerdere overwinningen in Bastad (2016) en Gstaad (2019).