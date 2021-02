Brochure jeugdaanbod vakantie Halen nu beschikbaar

Speelpleinwerking en de jeugd- en sportkampen zijn de blijvers. Gezien het succes de voorbije jaren komen ook de kookkampen, een STEM-kamp, natuurbeleving en avontuur weer aan bod. Nieuw dit jaar zijn de losse workshopdagen zoals graffiti, freerunnen, streetphotography,… De brochure is op papier ook beschikbaar in de sporthallen, de bib, bij de afdeling vrije tijd en in het stadhuis. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be. LW