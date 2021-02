Dallas stopt zegereeks van Brooklyn: “Euro-brothers” Doncic en Porzingis loodsen Mavericks naar winst

Zonder nog steeds Kevin Durant en nu ook Kyrie Irving startte Brooklyn in eigen huis bijzonder gehandicapt aan de partij tegen Dallas. James Harden (29 punten, 7 rebounds, 6 assists) hield Brooklyn tot halfweg (64-68) in de partij. “The Beard” scoorde slechts 4 punten in de tweede helft en een collectief spelend Dallas nam met vijf spelers in de dubbele cijfers eenvoudig afstand.

Exponenten van de winst: Luka Doncic (27 punten, 6 rebounds, 7 assists) en Porzingis, terug van een rugblessure, die voor 18 punten tekende. Met 22 op 35 blijven de Nets wel tweede in de Eastern Conference. Dallas komt met 16 op 32 stilaan maar zeker weer onder de mensen en staat op de negende stek in de Western Conference. De top 8 is na de reguliere fase geplaatst voor de play-offs.

Utah Jazz met de reactieEen dag na de nederlaag versus Miami Heat pakte leider Utah Jazz on the road met een reactie uit. In Orlando won het, ondanks onder meer 34 punten, 8 rebounds en 4 assists van Nikola Vucevic, met 109-124 van Orlando Magic. Maar liefst zeven spelers kwamen in de dubbele cijfers en Donovan Mitchell was met 31 punten, 4 rebounds en 6 assists weer de grote figuur bij de Jazz. Met 27 op 34 blijft Utah dan ook stevig leider in de NBA en de Western Conference.

Triple-double Nikola JokicDe 2m11 grote Nikola Jokic (19 punten, 11 rebounds, 13 assits) leidde, met de steun van onder meer Jamal Murray (26 punten), Denver Nuggets met een stevige triple-double naar een knappe zege on the road en bij Oklahoma City Thunder: 96-126.

Uitslagen:

Brooklyn - Dallas 98 - 115

New York - Indiana 110 - 107

Orlando - Utah 109 - 124

San Antonio - New Orleans 117 - 114

Oklahoma City - Denver 96 - 126

Philadelphia - Cleveland 109 - 112 (n.v.)

Washington - Minnesota 128 - 112

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 64,7 34 22 12

2. Brooklyn 62,9 35 22 13

3. Milwaukee 60,6 33 20 13

4. Toronto 50,0 34 17 17

5. New York 50,0 34 17 17

6. Boston 48,5 33 16 17

7. Miami 48,5 33 16 17

8. Indiana 46,9 32 15 17

9. Chicago 46,9 32 15 17

10. Charlotte 46,9 32 15 17

11. Atlanta 42,4 33 14 19

12. Washington 41,9 31 13 18

13. Orlando 38,2 34 13 21

14. Cleveland 38,2 34 13 21

15. Detroit 27,3 33 9 24

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 79,4 34 27 7

2. LA Clippers 68,6 35 24 11

3. LA Lakers 67,6 34 23 11

4. Phoenix 65,6 32 21 11

5. San Antonio 58,6 29 17 12

6. Portland 56,3 32 18 14

7. Golden State 55,9 34 19 15

8. Denver 54,5 33 18 15

9. Dallas 50,0 32 16 16

10. Memphis 48,3 29 14 15

11. New Orleans 42,4 33 14 19

12. Oklahoma City 41,2 34 14 20

13. Sacramento 39,4 33 13 20

14. Houston 35,5 31 11 20

15. Minnesota 20,6 34 7 27

Programma van zondag:

Boston - Washington

Toronto - Chicago

Detroit - New York

Houston - Memphis

LA Lakers - Golden State

Miami - Atlanta

Minnesota - Phoenix

Sacramento - Charlotte