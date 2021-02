Vrijwilligers Halen welkom voor vaccinatiecentrum

De inwoners van Halen worden voor het vaccineren uitgenodigd in cultuurcentrum Den Amer in Diest. Daar is de hulp van vrijwilligers welkom. Het gaat niet alleen om mensen met een medische achtergrond, ook andere personen zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich online melden via www.diest.be/vrijwilligers-vaccinatiecentrum. Daar vind je een formulier om in te vullen. LW