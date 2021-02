Van de meest exclusieve kuststad tot geheimzinnig fortuin: de nalatenschap van Leopold Lippens

Hij was de man die Knokke maakte tot wat het vandaag is: de meest exclusieve kuststad van het land. Leopold Lippens laat zijn inwoners een residentiële gemeente na, waarin zijn erfenis – van golfterrein tot het nog te bouwen magistrale casino – nog decennia zichtbaar zal zijn. Maar ook privé boerde de graaf niet slecht. Hij beheerde mee het familiefortuin en liet ook via de Compagnie Het Zoute zijn stempel na. Een blik op de nalatenschap van Leopold Lippens.