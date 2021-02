Filmpje van 2 minuten toont verspreiding van coronapandemie in België

Het is ondertussen meer dan een jaar geleden sinds in ons land de eerste besmetting van het coronavirus werd vastgesteld. Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) heeft daarom op Twitter een filmpje gedeeld dat de coronapandemie in ons land in twee minuten toont.

Op 3 februari 2020 wordt de eerste coronabesmetting in ons land vastgesteld. Het gaat om een man die tot een groep gerepatrieerde Belgen uit Wuhan behoorde. De andere landgenoten die op hetzelfde moment gerepatrieerd werden, testten negatief op het virus.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het virus verspreidt zich verder en op 10 maart kennen we de eerste coronadode. Het is een negentigjarige vrouw uit Brussel. De Nationale Veiligheidsraad komt samen en er komen enkele maatregelen rond social distancing. Enkele dagen later wordt de horeca gesloten. De niet-essentiële winkels volgen een week later en we moeten allemaal zo veel mogelijk thuisblijven.

LEES OOK. Coronacijfers opnieuw verkeerde kant uit: “Stijgende trend moet dringend stabiliseren”

Ondertussen zijn we een jaar verder. Er werden sinds het begin van de pandemie al 769.414 besmettingen geregistreerd in ons land en we moesten ook al 22.052 overlijdens betreuren.

In een filmpje van twee minuten toont professor Dirk Devroey hoe de pandemie zich ontwikkelde in ons land. De kaart gaat op en neer van wit naar geel, naar oranje en uiteindelijk naar donkerrood.