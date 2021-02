Sander Gillé en Joran Vliegen pakken in Singapore hun vijfde dubbeltitel tennis

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zondag hun vijfde ATP-dubbeltitel gepakt. De Belgen, die samen het eerste reekshoofd vormden, wonnen de dubbelfinale van het ATP-toernooi van Singapore (hard/300.000 dollar). In de eindstrijd rekenden ze na één uur en vijf minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-3) af met de Australiërs Matthew Ebden en John-Patrick Smith, die als vierde geplaatst stonden.

Het is voor Gillé (30) en Vliegen (27), respectievelijk 41e en 37e in de ATP-dubbelranking, hun vijfde ATP-dubbeltitel samen. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Bastad. Vorig jaar veroverde de Limburgse tandem in Nur-Sultan de eindzege. Ze verloren in 2019 de eindstrijd in Kitzbühel.

Op de Australian Open werden Gillé en Vliegen eerder deze maand nog uitgeschakeld in de eerste ronde. Hun beste resultaat op een grandslamtoernooi is een stek in de kwartfinales van de US Open vorig jaar.