Droomfinale tussen mannen in bloedvorm O’Sullivan en Higgins: “Ik heb altijd gezegd dat Ronnie de beste ooit is”

Higgins had zijn vorige twee partijen met 6-0 gewonnen, tegen Welsh Open-winnaar Jordan Brown (WS-45) en Mark Selby (WS-4) en had voor Wilson eenzelfde afstraffing in gedachten. Met breaks van 108, 88 en 70 kwam “The Wizard of Wishaw” op 4-0. Wilson werd over vier frames slechts zeven punten gegund. Net als Selby in zijn afgang tegen Higgins in de kwartfinale.

Het vijfde frame leek na een 65 break naar Wilson te zullen gaan, maar Higgins toonde zich meedogenloos en trok met een 51 clearance ook dat frame nog met 66-65 naar zich toe. Een spel later kwam Wilson dan toch op het scorebord. Met een 102 century diende hij Higgins het eerste frameverlies van het toernooi toe. Meer dan dat kon “Warrior” Wilson niet inbrengen tegen een alweer subliem spelende Higgins. De 45-jarige Schot maakte het af met een 74 break.

“Ik heb mijn techniek bijgeschaafd”, verklaart Higgins zijn “tweede jeugd”. “Dat heb ik te danken aan O’Sullivan en Stephen Hendry. Op Instagram hadden ze het erover dat ik met de tip van mijn keu wel erg ver de cuebal aanlegde. Ik ben beelden van mijn wedstrijden gaan bekijken en ze bleken gelijk te hebben. Vroeger kwam ik met mijn tip veel dichter. Het is iets dat als een slechte gewoonte in mijn spel moet geslopen zijn, zonder dat ik het zelf doorhad.”

Droomfinale

In de finale staat Higgins voor de 71e keer tegenover zijn Engelse leeftijdsgenoot Ronnie O’Sullivan, en voor de eerste keer in een rankingfinale sinds 2005. In de onderlinge confrontaties leidt O’Sullivan met 37-30. Drie keer speelden ze in een groepswedstrijd van de European League of Premier League gelijk. Higgins won wel het jongste duel. In januari schakelde hij O’Sullivan in de kwartfinales van het Masters met 6-3 uit.

Samen met drievoudig wereldkampioen Mark Williams vormen zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan en viervoudig wereldkampioen Higgins de befaamde “Class of ‘92”, hun debuutjaar. O’Sullivan heeft het recordaantal van 37 rankingtitels op zijn naam. Higgins zit aan het niet onaardige aantal van 30 titels, naast O’Sullivan doet alleen Stephen Hendry (36) beter. De finale van het Players Championship speelt Higgins voor het eerst, O’Sullivan won het toernooi in 2018 en 2019.

“Ik heb altijd al gezegd dat Ronnie de beste aller tijden is en daar blijf ik bij”, zegt Higgins. “We zijn gelijktijdig aan onze carrière begonnen en samen zijn we groot geworden. Maar hij wint nog altijd de grote toernooien tegen Selby, Robertson en Trump. Mark Williams en ik pikken af en toe nog eens een graantje mee, maar we staan toch wel een trapje lager dan O’Sullivan.”

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinnaar krijgt een cheque van 125.000 pond (144.000 euro) overhandigd, de runner-up wordt 50.000 pond (57.500 euro) rijker. Dankzij zijn finaleplaats blijft O’Sullivan al zeker de nummer twee van de wereld, op ruime afstand van Judd Trump en net voor de Australiër Neil Robertson. Higgins heeft toernooiwinst nodig om over Kyren Wilson naar de vijfde plaats te wippen. Luca Brecel, niet geplaatst voor het Players Championship, zakt één plaatsje: van 36 naar 37.