De azijnproducenten van Italië zijn in een strijd verwikkeld met hun concurrenten in Slovenië over balsamico-azijn. Het consortium voor de bescherming van Aceto Balsamico di Modena, de traditionele balsamico-azijn die in de regio Emilia-Romagna in Noord-Italië wordt gemaakt, voelt zich aangevallen door azijnmakers in het oostelijke buurland.