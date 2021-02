Zo’n vijf jaar geleden ging de vijfjarige Murtaza Ahmadi viraal toen hij aan het voetballen was rond het huis van zijn familie in Afghanistan. Het jongetje droeg namelijk een blauw-witte plastic zak met daarop ‘Messi 10’ geschreven. Murtaza kwam in een niet te stoppen lawine van aandacht terecht en ontmoette zelfs zijn grote idool. Maar beter werd hij er niet van, integendeel...