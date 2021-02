Coronacijfers opnieuw verkeerde kant uit: “Stijgende trend moet dringend stabiliseren”

Het Overlegcomité van vrijdag had maar één cijfer nodig om het roer volledig om te gooien: op één dag tijd kwamen 204 Belgen in het ziekenhuis terecht met een coronabesmetting. Weg versoepelingen, en weg perspectief.

Beterschap zit er niet direct aan te komen. Gisteren moesten de ziekenhuizen alweer 152 nieuwe opnames registreren. Een pak minder dan de 204 van vrijdag, maar er speelt uiteraard een weekendeffect mee. “Beter vergelijken we met dezelfde dag van vorige week”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Verleden zaterdag waren er 111 nieuwe ziekenhuisopnames. Nu zitten we dus een heel pak hoger.”

Hoge druk op ziekenhuizen

Volgens Van Gucht moet de stijgende trend “dringend stabiliseren of keren, want de druk op de ziekenhuizen is heel hoog”. Bij het afsluiten van de tellingen van zaterdag, bleken er nog steeds 399 mensen op intensieve zorg te liggen, slechts één persoon minder dan het cijfer van vrijdag. “Twee weken geleden lagen er nog 300 mensen op intensieve”, zegt Van Gucht. “Dat is een gigantische stijging in een heel korte tijd.”

Cijfers zondag

Tussen 21 en 27 februari werden elke dag gemiddeld 143,7 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, wat een stijging van 20 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor. In totaal liggen er nu 1.841 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 399 intensieve zorgen nodig hebben. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 18 en 24 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.401 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 23 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, al 769.414 besmettingen geregistreerd.

In diezelfde periode van 18 tot 24 februari werden dagelijks gemiddeld 39.631 testen afgenomen, een toename met 1 procent in vergelijking met de periode voordien. De positiviteitsratio stijgt opnieuw licht naar 6,8 procent. Ook het reproductiegetal stijgt verder en bedraagt nu 1,15, wat betekent dat de epidemie nog steeds in kracht toeneemt.

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens nog altijd de goede richting uit. Tussen 18 en 24 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 25 mensen het leven, dat is een daling met 33,3 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.052 Covid-19-overlijdens.

Intussen hebben 484.601 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 5,3 procent van de totale bevolking. Zowat 305.732 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 3,3 procent van de bevolking.