In Mexico zijn minstens elf mensen doodgeschoten bij een aanval op een feestje in Tonalá, in het westen van het land. “Op het voetpad werden de lichamen van tien mannen gevonden”, verklaarde het parket van Jalisco, waar Tonalá is gelegen. De lichamen vertoonden schotwonden. In een woning werd vervolgens ook een minderjarige dood aangetroffen.