Hoe zijn perfecte sportlichaam PXL-student Ward Lemmelijn aan de eerste Belgische wereldtitel indoorroeien hielp

Mocht Michelangelo nu leven, de kans was groot dat hij niet de Bijbelse koning David had gekozen als model voor zijn meesterwerk, maar wel het goddelijke lijf van Ward Lemmelijn. De 23-jarige beer uit Tienen werd zaterdag de allereerste Belgische wereldkampioen ooit in het indoorroeien bij de senioren. Zelfs in een sport die wetenschappelijk gezien de beste en meest complete atleten voortbrengt, zijn de maten, cijfers en waarden van Lemmelijn uitzonderlijk. De gloednieuwe wereldkampioen gunt ons een blik in zijn afgetrainde tempel.