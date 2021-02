KV Oostende zet z’n sollicitatie voor Play-off 1 kracht bij: met een driepunter tegen Mechelen is het minstens een week langer vierde. Een penaltygoal van Gueye en een bevrijdende treffer van Capon sloegen Mechelen murw, al werd daar wel duchtig met de kansen gemorst. Het woord is nu aan Anderlecht, dat als eerste achtervolger voorlopig op vier punten volgt. Voor paars-wit is het van moeten.