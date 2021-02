Davide Ballerini. Onthoud deze naam voor de volgende jaren. Bij de incrowd is hij al langer bekend, maar na zijn overwinning in Omloop Het Nieuwsblad weet heel de wereld intussen dat er een nieuwe Ballerini is opgestaan. Ook al is deze 26-jarige Italiaan geen familie van de betreurde Franco Ballerini, die elf jaar geleden omkwam als copiloot in de autorally van Larciano.