Er zit een nieuw advies over het coronavaccin in de pijplijn. Tot nu toe is het afgeraden om zwanger te worden meteen na de vaccinatie, maar gynaecologen en de taskforce Vaccinatie willen dat aanpassen: “Zwangere vrouwen hebben een hoger risico op een zwaarder ziektebeeld als ze corona krijgen. Het vaccin kan hen én de baby beschermen.”