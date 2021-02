Sep Vanmarcke valt meteen in Omloop Het Nieuwsblad, maar wordt toch nog derde: “Die valpartijen zijn altijd mijn deel”

Sep Vanmarcke is prima begonnen aan zijn Vlaamse voorjaar. De gloednieuwe kopman van Israel Start-Up Nation werd knap derde, al was er ook een minder fraai moment in zijn Omloop Het Nieuwsblad. Vanmarcke ging op 86 kilometer van de streep tegen de grond samen met onder meer Frederik Frison (Lotto - Soudal) en Otto Vergaerde (Alpecin - Fenix): die laatste moest ook opgeven. Alweer pech dus voor Vanmarcke, die ook de voorbije jaren vaak stevig ten val kwam in het voorjaar.