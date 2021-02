De Meilandjes verkopen hun kasteel toch, maar laten prijs stevig zakken

Einde van een lijdensweg voor de familie Meiland. Het Nederlandse realitygezin heeft na lang zoeken een koper gevonden voor hun kasteel in Frankrijk. Al hebben ze daarvoor hun prijs stevig moeten laten zakken.

Sinds de zomer van vorig jaar stond Chateau Marillaux, het Franse kasteel van Martien Meiland, al te koop. De excentrieke interieurontwerpen/tv-maker en zijn gezin besloten na de eerste seizoenen van Chateau Meiland om terug naar Nederland verhuizen. Vlot liep de verkoop niet. Na meer dan een half jaar in de etalage lieten de Meilandjes hun vraagprijs van 1,25 miljoen euro zakken naar 998.000 euro. Op die verlaagde prijs heeft nu iemand toegehapt.

LEES OOK. Driejarige Claire mag (bijna) niet meer in beeld komen in Chateau Meiland

“We hebben het kasteel verkocht onder voorbehoud”, liet Martiens echtgenote Erica vallen op de Nederlandse televisie. “De koper, ook een Nederlander, is een heel leuke man. We gaan met ons gezin terug naar Frankrijk om afscheid te nemen van het kasteel.”

In de nieuwe reeks van Chateau Meiland is straks te zien hoe het gezin in Nederland op huizenjacht gaat. Intussen is duidelijk dat Martien, Erica en dochter Maxime van plan zijn om terug naar hun thuisdorp Noordwijk te verhuizen. Daar is voorlopig nog geen handtekening gezet.