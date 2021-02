Davide Ballerini wint atypische Omloop Het Nieuwsblad in massasprint

Davide Ballerini heeft een atypische Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam geschreven. Julian Alaphilippe toonde zich de bedrijvigste renner onderweg, maar de dertien hellingen konden niet verhinderen dat een ruim peloton van zestig renners om de zege mocht sprinten in Ninove. Daarin sprintte de Italiaan Ballerini (Deceuninck-Quick-Step) autoritair naar de zege. De Brit Jake Stewart was een verrassende tweede, vlak voor Sep Vanmarcke.

Over de eerste 160 kilometer van de 76e Omloop Het Nieuwsblad kunnen we kort zijn. Milde weersomstandigheden en weinig wind zorgden voor een geschiedenisloze aanloop naar de grote finale. Matis Louvel (Team Arkéa - Samsic), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen - Baloise), Bert De Backer (B&B Hotels p/b KTM) en Yevgeniy Fedorov (Astana - Premier Tech) kleurden de vroege vlucht. En er waren enkele valpartijen met onder meer eeuwige pechvogel Sep Vanmarcke, Sonny Colbrelli en Otto Vergaerde. Ook Yves Lampaert schoof onderuit op kasseien.

© BELGA

Op de Molenberg - 43 kilometer van de finish - opende Zdenek Stybar met Matteo Trentin eindelijk de debatten. Een kwieke Alaphilippe reed het gat meteen dicht en ook Van Avermaet, Laporte, Ballerini, Livyns en Vanmarcke sloten aan. Even later kwam ook debutant Pidcock met enkele compagnons vooraan piepen.

Julian Alaphilippe was zijn onrustige zelve en demonstreerde zijn vroege topvorm met een schicht op de Berendries. De rest van de kopgroep had geen antwoord in huis op de flitsende versnelling van de wereldkampioen en keek al snel tegen een achterstand van twintig seconden aan. Vanaf de top van de Berendries was het nog dertig kilometer tot de meet, maar Alaphilippe had bij de achtervolgers met Ballerini en Stybar twee ploegmakkers die perfect afstopten. Dat veranderde toen Stybar letterlijk wegviel en een onvermoeibare Tom Pidcock - 21 jaar! - en de Luxemburgse kampioen Kévin Geniets aan de kop van de achtervolgende groep begonnen te sleuren.

© BELGA

Aan de voet van de Muur van Geraardsbergen - met nog 18 kilometer te gaan - was alles te herdoen. Op het moment dat de achtervolgers Alaphilippe bij de lurven grepen, viel ook het uitgedunde peloton in hun nek. Gianni Moscon rondde de top van de Muur als eerste, maar geraakte niet verder dan de Bosberg. Ook de slothelling van deze Omloop Het Nieuwsblad bracht geen beslissing en dus dook een ongezien grote groep van zestig renners samen naar de meet in Ninove. Zonder Alexander Kristoff, want de Noorse favoriet reed op anderhalve kilometer van de meet lek.

Uitslag

1. Davide Ballerini

2. Jack Stewart

3. Sep Vanmarcke

4. Heinrich Haussler

5. Philippe Gilbert

6. A. Aranburu Deba

7. Florian Sénéchal

8. Matteo Trentin

9. Kevin Geniets

10. Nils Politt