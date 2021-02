Ward Lemmelijn kroont zich voor het eerst tot wereldkampioen indoorroeien bij de senioren

Topfavoriet Ward Lemmelijn, goed voor 3 wereldtitels bij de beloften en de Europese titel in de senioren categorie, heeft zaterdagmiddag voor het eerst de wereldtitel indoorroeien bij de senioren veroverd. De 23-jarige PXL-student was op de ergometer over 2.000 meter acht seconden sneller dan nummer twee, de Pool Bartosz Zablocki. Met 5 minuten en 42 seconden verbeterde hij zijn persoonlijk record ook met vijf seconden.